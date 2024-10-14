Edirne Hentbol Takımı 1. Lig Hedefli - Son Dakika
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Edirne Hentbol Takımı 1. Lig Hedefli

Edirne Hentbol Takımı 1. Lig Hedefli

Edirne Kültür Sanat Doğa Sporları Kulübü, 1. lige çıkmayı hedefliyor ve takımı güçlendirdi.

14.10.2024 12:50
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Edirne Kültür Sanat Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, hentbol takımları ile 1. lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Arsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olarak 2. lige yükseldiklerini hatırlattı.

Bu yıl 6 transfer yaptıklarını belirten Arsu, "Edirne'de liseden ve üniversiteden sporcularımızın yanına takviyeler yaparak takımı kuvvetlendirdik. Takımımız yarından itibaren üç haftalık bir kamp dönemine giriyor. İlk maçımız 3 Kasım'da. O tarihe kadar takımımız kampta olacak. Hedefimiz 1. lige yükselmek, ardından Süper Ligi hedefliyoruz." diye konuştu.

Arsu, Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere takıma destek verenlere teşekkür etti.

Antrenör Mertcan Önder de fikstür çekiminin ardından belirlenecek maç programının 3 Kasım'da başlayacağını belirtti.

Zorlu bir grupta olmalarına rağmen başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını ifade eden Önder, "Play-off'tan da sıkıntısız bir şekilde ayrılıp bir üst lige adımızı yazdırmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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