Edirne İl Genel Meclisinde katı atık yönetim birliklerine üye seçimi yapıldı.
İl Genel Meclisinin nisan ayının son toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında yapıldı.
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Edirne, Güney Edirne ve Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliklerine üye seçimi gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan CHP İl Başkanı Samet Kahraman ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, meclise çalışmalarında başarı diledi.
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