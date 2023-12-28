Edirne İl Özel İdaresi\'ne 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verildi

Edirne İl Özel İdaresi 2023 Mali Bütçesine 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verildi.

İl Genel Meclisinin 1. Olağanüstü Toplantısı, Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Özel İdaresinin bu yıl 182 milyon 500 bin lira gelir elde ettiğini, bu gelirin ek bütçe olarak kullanılmasını meclis üyelerinin onayına sunacaklarını belirtti.

Yatırımlar hakkında da bilgi veren Ciğerci, "2023'de öncelikle kendi yatırım programımızı nihayetlendirdik ve akabinde asfalt şantiyesi kurarak çalışmalara başladık. 2024'de 150 kilometre yolu asfaltlama hedefimiz var. Özellikle grup köylerimizin kronikleşmiş sorunlarının tamamına yatırım programımızda yer verdik. 2023'de yaptığımız tarımsal sulama projeleri büyük bir memnuniyet gördü. Yaklaşık 22 bin 500 dönüm bir alanı tekrardan sulamaya açtık. 2024'de inşallah daha aktif ve daha yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, İl Özel İdaresine 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verilmesine oy birliğiyle karar verildi.