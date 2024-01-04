Edirne İpsala\'da jandarma ekipleri pelikanları besledi

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri pelikanları besledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından göç yolunda hasta ve yorgun düşmüş, göç edemeyerek İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde kalan pelikanların kontrolleri yapılarak beslenmesi sağlandı.

Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Edirne'de ilkokul öğrencileri Edirne Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüksel Yeşil İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu ve Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri komutanlığa ziyarette bulundu.

Öğrencilere kışla içerisinde hazırlanan alanda jandarma envanterinde bulunan trafik, asayiş ve zırhlı personel araçları ile komando timlerinin envanterinde bulunan yerli ve milli silahlar tanıtıldı.

Jandarma Köpek Timleri de eğitim alanında gösteri sundu.