Edirne Kırmızısı Tekstilde Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Edirne Kırmızısı Tekstilde Yeniden Hayat Buluyor

Edirne Kırmızısı Tekstilde Yeniden Hayat Buluyor

Trakya Üniversitesi, Edirne kırmızısını tekstil ürünlerinde yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyor.

16.12.2024 12:49
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Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), Osmanlı döneminde formülü casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısıyla üretilen kumaşlarla çeşitli kıyafet ve hediyelik eşyalar üretiliyor.

Rengin kent kültürüne kazandırılması ve tekstil sektöründe yaygınlaşmasını sağlamak için TÜ Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri, atölye çalışmaları kapsamında Edirne Kırmızısı renginden üretilen kumaşlarla çeşitli kıyafet ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Atölyede hazırlanan ürünlerin, gelecek aylarda satışa sunulması hedefleniyor.

"Edirne kırmızısının kullanım alanlarını genişletmek istiyoruz"

TÜ Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen, AA muhabirine Edirne kırmızısının kullanım alanlarını genişletmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Edirne kırmızısının tekstil sektöründe yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Becenen, bu renkten üretilen ürünlerin raflarda yerini alması gerektiğini ifade etti. Edirne kırmızısının sadece bir renk olmadığını, tarihsel bir değeri olan rengin öğrencilerin de çalışmalarına konu olduğunu anlatan Becenen, şunları kaydetti:

"Edirne'nin kültürel değerlerine katkı sunarken diğer yandan ekonomiye de katkı sunulmalı. İnsanlar, Edirne kırmızısını öğrendi ama aradıklarında renkten üretilmiş ürün bulamıyorlar. Edirne kırmızısı katma değer sağlayacak bir ürün. Farklı alanlarda değer kazandıracak bir özelliği var.

Öğrenciler kıyafet dikiyorlar. Arkadaşları ve aileleri için hediyelik eşyalar hazırlıyorlar. Yastık dikiyorlar, makyaj ve alışveriş çantaları hazırlıyorlar. İpek kumaştan giysi ve benzeri kıyafetler, pamuklu ve sert kumaşlardan çanta ve yastık kılıfı gibi ürünler tasarlıyorlar."

"Edirne kırmızısı bir kültürel renk"

TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen de Edirne'nin kültürel değeri olan rengin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Edirne kırmızısının katma değeri yüksek bir renk olduğunu anlatan Şen, "Minder, yastık kılıfı, gömlek, yelek ve etek gibi çeşitli ürünler yaparak, bu rengin güzelliğini tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Edirne kırmızısı renginin hikayesi

Rengin hikayesi

Dünya tekstil sanayisinde önemli yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı. Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak ve kent kültürüne kazandırmak için Valilik, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca çalışmalar yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Kırmızısı Tekstilde Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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