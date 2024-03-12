Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü, esnafın faaliyetlerini daha iyi yapabilecekleri fiziksel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Projelerini anlatan Tütüncü, trafik sorununu çözeceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini ve tarım-hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, ilçeye temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.