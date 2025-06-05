Edirne Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nda, kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığını anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeli, komşularımızı, akrabalarımızı, kapısının çalınmasını bekleyen kimsesizleri, fakirleri ziyaret ederek onlara sevgimizi göstermeli ve Kurban Bayramı'nın anlamına uygun davranışlarımızla onların yanında bulunmalıyız. Yüce dinimizin en anlamlı bayramında kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı geride bırakarak hoşgörü ve dayanışma içerisinde birbirimizi kucaklamalıyız."

Sezer, bayramın huzurlu ve güvenli geçmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bayram süresince güvenlik güçleri ve sağlık personelinin görev başında olacağını aktaran Sezer, "Bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımızın, trafik kurallarına titizlikle uyarak bayramı hüzne çevirmemeleri en büyük dileğimizdir. Bayram coşkusunu milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.