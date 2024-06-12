Edirne Valisi Saros Körfezi'nin Marka Değerini Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Edirne Valisi Saros Körfezi'nin Marka Değerini Artırmayı Hedefliyor

Edirne Valisi Saros Körfezi\'nin Marka Değerini Artırmayı Hedefliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin marka değerini artıracak bir model ortaya koymayı hedeflediklerini bildirdi. Saros Körfezi Master Planı kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda, körfezin korunması ve geliştirilmesi için devam eden projeler değerlendirildi.

12.06.2024 14:46
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin marka değerini artıracak bir model ortaya koymayı hedeflediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Saros Körfezi Master Planı kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı "Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması" Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Vali Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, Saros Körfezi'nin korunması, geliştirilmesi ve vatandaşlara güzel hizmet verecek işletmelerin hayata geçirilmesi için devam eden proje ve yatırımlar görüşüldü.

Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda halk plajlarının standartları, Saros bölgesinde yapılacak çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Vali Sezer, Saros Körfezi'nin kent turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Bölgenin marka değerini artıracak bir model ortaya koymayı istediklerini aktaran Sezer, paydaş kurumlarla ortak hareket ederek, vatandaşların sahilleri daha verimli kullanmasına yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Saros Körfezi'nin Marka Değerini Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika

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