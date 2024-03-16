Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi. Maçın salonu Kocaeli Atatürk Spor Salonu idi. İzmit Belediyespor'un en skorer oyuncuları Hillsman (20 sayı), Nared (21 sayı), Calhoun (17 sayı) ve Ivanova (17 sayı) oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker (27 sayı), Fontaine (22 sayı) ve McCarty (12 sayı) oldu.