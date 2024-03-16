Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.
Vali Sezer, yolcu salonu, X-Ray, tır gümrük ve veterinerlik hizmetleri bölümünü ziyaret etti.
Burada yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, çalışanlarla sohbet etti.
Vali Sezer'e ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen bir polis memuru gözaltına alındı. İhraç polis memurunun, örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, duramayarak Evyapport limanı üzerindeki kule vinçlere çarptı. Vinçlerin devrilmesi sonucu liman sahası ve konteyner büyük hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralanma olup olmadığını kontrol etti. Hasar, dron ile havadan çekilen görüntülerle tespit edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda 18 takımda 300 yelkenci mücadele etti. Yatlar, Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze ve açık denize seyir yaparken, yelkenciler renkli görüntüler oluşturdu. Yarışlar, yarın final yarışlarıyla sona erecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da vatandaşlarla bir araya gelerek Milli Görüş ruhunu yaşatmak için yeniden alanlarda olduklarını belirtti. Erbakan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 ilde yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, evinde konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52'lik skorla mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi. Maçın salonu Kocaeli Atatürk Spor Salonu idi. İzmit Belediyespor'un en skorer oyuncuları Hillsman (20 sayı), Nared (21 sayı), Calhoun (17 sayı) ve Ivanova (17 sayı) oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker (27 sayı), Fontaine (22 sayı) ve McCarty (12 sayı) oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de yapımı devam eden onkoloji hastanesinin proje değişiklikleri yapıldığını ve en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Hastanenin yatak kapasitesi 411, poliklinik sayısı 153 olacak.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kura çekiminde Türkiye'nin Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile aynı grupta yer aldı. Şampiyona 1 Haziran'da başlayacak ve 8 Haziran'da sona erecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru S.Ü'nün saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. S.Ü. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısının olduğu belirlendi. S.Ü'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadeleri alındı ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edildi. S.Ü. cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?