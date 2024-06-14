Edirne'yi de dolu vurdu - Son Dakika
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Edirne'yi de dolu vurdu

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen dakikalarda doluya dönüştü. Edirne'nin ve Havsa ilçesinin bazı köylerinde etkili olan dolu yağışıyla birlikte, yerler beyaza büründü. Vatandaşlar aniden gelen dolu yağışı karşısında şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklığı 20 derece olan kentte, yağışın ardından güneşli bir hava hakim oldu.

14.06.2024 20:09
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Edirne'yi de dolu vurdu

EDİRNE - Edirne'de de etkili olan dolu yağışı zor anlar yaşattı.

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen dakikalarda yerini dolu yağışına bıraktı. Edirne'nin ve Havsa ilçesinin bazı köylerinde etkili olan dolu yağışıyla birlikte, yerler kısa sürede beyaza büründü.

Aniden dolu yağışıyla karşılaşan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanak ve dolu yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Kaynak: İHA

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