Edirne'yi de dolu vurdu
EDİRNE - Edirne'de de etkili olan dolu yağışı zor anlar yaşattı.
Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen dakikalarda yerini dolu yağışına bıraktı. Edirne'nin ve Havsa ilçesinin bazı köylerinde etkili olan dolu yağışıyla birlikte, yerler kısa sürede beyaza büründü.
Aniden dolu yağışıyla karşılaşan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanak ve dolu yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
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