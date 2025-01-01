Edremit Belediye Başkanı 2025'i Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı 2025'i Coşkuyla Karşıladı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni yıl etkinlikleri kapsamında emniyet ve sağlık ekiplerini ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla birlikte Akçay Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yeni yıl mesajları paylaştı. Başkan Ertaş, 2024 yılının geride kaldığını belirterek, Edremit'in geleceği için projelerin sürdürüleceğini vurguladı.

01.01.2025 13:49  Güncelleme: 15:49
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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 2025 yılını vatandaşlarla birlikte coşkuyla karşıladı. 31 Aralık gecesi ilk olarak görev başındaki emniyet, jandarma, zabıta, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini ileten Başkan Ertaş, ardından Akçay Mahallesi'nde düzenlenen yeni yıl etkinliklerine katıldı.

Başkan Ertaş, yeni yılı vatandaşlarla birlikte karşıladı. Yılbaşı gecesinde ilçede görev yapan ekiplerle bir araya gelen Başkan Ertaş, daha sonra Akçay Mahallesi'ne geçti. Akçay Kordon'da gerçekleştirilen etkinlikte Burak Aygün ve DJ Bilgin Türel sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede Başkan Ertaş, vatandaşlara hitaben bir konuşma yaparak yeni yıl mesajlarını paylaştı. Başkan Ertaş, 2024 yılının mutluluk ve hüzün dolu anılarla geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mart ayında siz değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle bu kutsal göreve layık görüldüm. 170 bin Edremitlinin vekili ve bu güzel kentin 'Şehr-i Emin'i olmak benim için büyük bir onur ve gururdur. Bu güvene layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor, sizlerin sorunlarını çözmek ve yaşamınızı kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. 2024 yılında başlattığımız projeleri 2025'te sürdüreceğiz ve yeni projelerle Edremit'i daha güzel bir geleceğe taşımaya kararlıyız. Yeni yıl, kentimizde dayanışmayı ve birlikteliği güçlendirerek daha mutlu, huzurlu bir Edremit'i inşa etme yolunda yeni bir başlangıç olsun."

Ertaş ayrıca, Balıkesir'de meydana gelen mühimmat fabrikası patlaması ve öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden vatandaşları da anarak, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Etkinlikte CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı 2025'i Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika

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