Edremit Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Edremit Belediyesi'ne ait Güre Mahallesi'ndeki Afrodit Termal Otel'de düzenlenen etkinlikte Başkan Ertaş, yaptığı konuşmada basın mensuplarının halkın doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti. Etkinliğe katılan basın emekçilerine teşekkür eden Ertaş, yeni yıl dileklerini iletti.

"Basın emekçilerimize sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum"

Başkan Ertaş, "Her koşulda görevlerini başarıyla yürüten kıymetli basın mensuplarımızla bu anlamlı günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Davetimize katılarak bizi onurlandıran değerli basın emekçilerimize teşekkür ediyor aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Gerçekleşen etkinlikte, Başkan Ertaş ve basın mensupları, 2024 yılına dair dilek ve temennilerini paylaştı. Yemeğe katılan basın mensupları da Belediye yönetimi ve yerel basın arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi adına önemli bir adım olan buluşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.