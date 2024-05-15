Edremit Belediye Başkanı Engelliler Haftası Programına Katıldı

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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Engelliler Haftası Programı'na katılarak özel çocuklarla bir araya geldi ve onların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve özel çocuklar katıldı.

Etkinlikte, özel çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelenirken, el emeği ürünlerinin yer aldığı bir de sergi açıldı.

Özel çocukların gösterilerini izleyen ve sergiyi gezen Başkan Ertaş, özel çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ertaş, "Onların yeteneklerini ve özverili çalışmalarını görmek bizi her zaman gururlandırıyor. Özel çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Başkan Ertaş, toplumun engelli bireylere olan destek ve anlayışını artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.