Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Şehit Ailelerine Destek Talimatı

(BALIKESiR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şehit ailelerine yönelik duyarlılığı ve desteği artırmak amacıyla belediye yetkililerine, ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin düzenli olarak aranması ve ihtiyaçlarının takip edilmesi talimatını iletti.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şehit ailelerine yönelik desteği artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Başkan Ertaş, belediye yetkililerine, ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin düzenli olarak aranması ve ihtiyaçlarının titizlikle takip edilmesi talimatı verdi.

"Şehit ailelerimiz için imkanlarımızı seferber edeceğiz"

Ertaş, "Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların aileleriyle her daim gönül bağı kurmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek en büyük görevlerimizden biridir. Şehit ailelerimizin yaşadığı her türlü sorunu dinlemek, çözüm üretmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Verilen talimat doğrultusunda, belediye yetkilileri düzenli periyotlarla şehit ailelerini arayarak hal ve hatırlarını soracak, karşılaştıkları sorunları tespit ederek ilgili birimlere iletecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulan destekler konusunda hızla harekete geçilerek, ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretilecek.