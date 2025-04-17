Edremit'te Gün Hastanesi Projesi İncelemesi

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altınoluk Mahallesi'nde Gün Hastanesi projesinin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Başkan Ertaş, il ve ilçe protokolü, Altınoluk Mahallesi'nde yapılması planlanan Gün Hastanesi alanında inceleme yaptı. Vali Ustaoğlu, hastane arazisinde devam eden projeye ilişkin çalışmaları yürüten ekipten detaylı bilgi aldı.

Altınoluk Mahallesi'nde iki dönümlük bir alanı kapsayan hastane yapımına uygun arazinin Maliye Hazinesi adına tapu tescil işlemleri Edremit Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek, Sağlık Bakanlığı'na tahsis işlemleri tamamlandı. Projenin imar planı değişikliği ve projelendirme çalışmalarının da hızla sürdüğü belirtildi.

Başkan Ertaş, "Edremit'in gelişimi, değişimi ve eksiklerin giderilmesi adına tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu projede de Edremit Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve ilgili kurumlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.