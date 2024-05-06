Edremit\'te Hıdrellez Kutlamaları

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellezi kutlamak isteyen vatandaşlar dere ve çay kenarlarına gitti.

Hıdrellez dolayısıyla akşam saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, hava kararıncaya kadar Edremit Çayı kenarındaki toprağa, sahip olmak istediklerinin resimlerini çizdi.

Dileklerini kağıtlara yazıp topladıkları çakıl taşlarını çaya atan vatandaşlar, ayrıca çay kenarında taşlar ile ev ve araba şekilleri de yaptı.

Etkinliğe katılanlardan Seher Öner, Hıdırellez'i önemsediklerini dile getirerek, "Her sene olduğu gibi mayıs ayinin vazgeçilmezi Hıdırellez zamanı geliyoruz burada dileklerimizi diliyoruz. Dileğimiz Allah'tan ama adettendir diye yazıyoruz kağıdımıza atıyoruz suya. İnşallah su gibi gelir gider dileklerimiz kabul olur." dedi.