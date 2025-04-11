Edremit'te Proje İncelemeleri Devam Ediyor

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altınoluk ve Altınkum mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mahallelerdeki çalışmaları adım adım gezerek hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin bilgi alan Başkan Ertaş, önce Altınoluk Mahallesi daha sonra Altınkum Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Ertaş, devam eden çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Edremit'imiz için sahadayız. İlk rotamız Altınoluk oldu. Yardımcılarım, meclis üyesi arkadaşlarım, daire müdürlerim ve bölge sorumlum ile birlikte meydan, Kordon ve Kuyudere bölgesi başta olmak üzere mahallemizi gezerek ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Mahalle genelinde devam eden çalışmalar hakkında mesai arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Altınkum Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda da başlayacağımız proje öncesi saha incelemesi yaptık. Yaz dönemi öncesi takvimimize almayı planladığımız projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Kentimizin gelişimi ve değişimi için çalışıyoruz."

Daha modern bir kent için Edremit'te çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Ertaş, Altınkum Mahallesi'nde hayata geçirilecek yaklaşık üç dönümlük alanı kapsayan otopark ve çevre düzenlemesinin de başlayacağını duyurdu.