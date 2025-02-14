Edremit'te Yeni Köprü İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Edremit'te Yeni Köprü İnşaatı Devam Ediyor

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Çayı üzerinde inşa edilen yeni köprüyü yerinde inceledi. Proje, devlet kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülüyor ve ulaşımı daha güvenli hale getireceği belirtiliyor.

14.02.2025 15:53  Güncelleme: 17:09
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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Çayı üzerinde Eminkuyu mevkiinde yapımına başlanan yeni köprüyü yerinde inceledi. Devlet Su İşleri (DSİ) 27. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilen köprünün yeri, Edremit Belediyesi tarafından tespit edilerek önerildi. Köprünün çevre düzenlemesi ve bağlantı yolları da yine Belediye tarafından yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 27. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Edremit Çayı ıslah çalışmaları kapsamında Eminkuyu Caddesi ile Baraj Caddesi'ni birbirine bağlayacak köprünün inşaatı devam ediyor. Köprü, 27 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde çift gözlü olarak tasarlandı. DSİ 27. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen köprü inşaatının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemeleri ve bağlantı yolları Edremit Belediyesi tarafından yapılacak.

"Köprünün açılması ile bölgede ulaşım daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olacaktır"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmanın önemine dikkat çekerek, "Başta ilçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Odabaş olmak üzere DSİ 27. Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve projeye katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için belediye olarak üstümüze düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bu köprünün açılması ile bölgede ulaşım daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olacaktır. Bu gibi projeleri ilçemize kazandırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Yeni Köprü İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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