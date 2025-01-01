Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Mücadele Vurgusu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2024'ü mücadele yılı olarak tanımladı ve belediye emekçilerine hitaben, otopark gelirleri için devam eden hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Sengel, her kapıyı zorlama kararlılığında olduklarını belirtti.

01.01.2025 13:03  Güncelleme: 14:23
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2024 yılının son çalışma gününde belediye emekçileri ile Meryem Ana Evi nöbet alanında bulunan mobil makamda bir araya geldi. Çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutlayan Sengel; "2024'ün bir özeti varsa bizim için bu özet kesinlikle mücadele başlığı altında olabilir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi nöbet alanında bulunan mobil makamda belediye emekçileri ile bir araya geldi. Sengel, 2024 yılı değerlendirmesi yaparken Meryem Ana direnişine değindi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin bütçesinde uzun yıllardan beri otopark gelirlerinin önemli olduğunu belirten Sengel; "Bu belediye hiçbir şekilde bu pozisyona düşürülmemiş. Eğer bugün bu pozisyona düşürülüyorsa bunun çok masumane bir sözleşmenin feshi değil direkt ama direkt siyasi intikam olduğunu biliyorum. O yüzden sizler adına bu mücadeleyi devam ettiriyorum" dedi.

Meryem Ana Evi Otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nde kalması için devam eden hukuki süreç hakkında belediye emekçilerini bilgilendiren Sengel; "Sanıyorum ki 2 haftaya kadar olumlu ya da olumsuz bir karar çıkar. Ben umudumu taze tutuyorum, olumlu çıkacak diye umut ediyorum" diye konuştu.

"Her kapıyı zorlamaya devam edeceğiz"

2024 yılını bir mücadele yılı olarak tanımladığını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşımızla bile yolumuzu ayırmamak adına ne yapılması gerekiyorsa, bunun mücadelesini vermek adına tüm zorluklarla baş edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bundan sonraki süreçte elimizden geldiğince kaldığımız yerden çaba sarf edeceğiz. Sizden tek istediğim var. Biz hep beraber bir yola çıktıysak, hep beraber yürüyebilmemiz anlamında Efes Selçuk'a borcumuz olduğunu bilerek ve bu borçla beraber tekrar söylüyorum; işimize, ekmeğimize sahip çıkacağız. Biz adım atacaksak, yürüyeceksek, hep beraber Efes Selçuk ve Efes Selçuk halkı adına adımı atmaya devam edeceğiz. Herkes yüzüne bir gülümseme kondursun. Nedeninin ne olduğu önemli değil. Size karşı, Efes Selçuk'a karşı olumsuz ne düşünülüyorsa ya da elimizde olana ve cebimizde olana gözünü dikenlere karşı kocaman bir gülümseme oluştursun. Çünkü inatçı umutlular kazanacak. 2025, inatçı umutluların yılı olacak.

"Her kapıyı zorluyoruz ve zorlamaya da devam edeceğiz"

Biz her kapıyı sonuna kadar zorlamaya devam ediyoruz. Sadece Meryem Ana otopark anlamında da söylemiyorum velev ki gitti başka ne yapabiliriz diye her kapıyı zorluyoruz ve zorlamaya da devam edeceğiz. Sizler de lütfen ekmeğinize ve de işinize sahip çıkarak aynı kararlılığı bize gösterin. Çok teşekkür ediyor, hepinize iyi yıllar diliyorum. Ailecek huzurla, sağlıkla ekmeğimizin büyüyeceği, geleceğimizin güçlü ve çok daha gerçekçi olabileceği yarınlar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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