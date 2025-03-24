Efes Selçuk'ta İmamoğlu İçin Yoğun Destek

(İZMİR) - CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü tarafından yayınlanan sonuçlara göre, Efes Selçuk'ta 12 bin 271'i dayanışma sandıklarında olmak üzere toplam 15 bin 283 vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olması yönünde oy kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla dün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi Efes Selçuk'ta partililerin ve dayanışma sandıklarına akın eden yurttaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Efes Selçuklu yurttaşlar ve parti üyeleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez mahallelerin oy kullanımı için tahsis edilen Belediye Pembe Düğün Salonu'na akın etti. Oy verme işleminin tamamlandığı saat 19.00'a kadar kadın erkek, yaşlı genç, partili partisiz gönüllü birçok vatandaş İmamoğlu'nun gelecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı olması yönünde irade kullandı.

Efes Selçuklular, oy verme işleminin bitmesinin ardından bayraklarla yürüyüşe başladı. Her yaştan ilçe sakininin ilgi gösterdiği kortejin başında gençler yer aldı.

Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından coşkulu kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte gençlerin varlığının ayrı bir önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"O yüzden meydanlarda konuşmaktan, düşüncelerinizi ifade etmekten korkmayın"

"Son birkaç gündür daha iyi anladığımız bir şey var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin sesine ihtiyacı olduğudur. Geleceğinden şüphe eden, bunun için sokağa dökülen ama hiçbir parti amblemine ihtiyaç duymayan gençleri TOMA'larla, biber gazlarıyla korkutacaklarını zannettiler. O gençler kendi inançlarından, kendi ilkelerinden geleceğe olan güvenlerinden vazgeçmeyenlerdir. Ekrem İmamoğlu dedi ki 'Ben kendimi önce Allah'a sonra milletime emanet ediyorum.' Ekrem İmamoğlu'nun kendini millete emanet etmekle ne kadar doğru bir karar aldığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Her birimiz birer Ekrem İmamoğlu isek, eğer Ekrem'ler tükenmezse, eğer ki cumhuriyete değer verenler tükenmez ise korkanlar daha fazla korkmaya devam edecekler. O yüzden meydanlarda konuşmaktan, düşüncelerinizi ifade etmekten korkmayın."

İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin birçok hukuksuzluğun yolunu açabileceğini belirten Başkan Sengel, "19 Mart siyasi bir darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali bu ülkede yaşayan vatandaşlar için yarın bir gün 'Senin tapunu alırım' demektir, yarın bir gün avukatın ruhsatını alırım demektir, yarın bir gün emniyet mensubunun rozetini sökerim demektir" dedi.

Mücadelenin devam edeceğini belirten Sengel, "Bundan sonraki süreçte yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin çocukları bu ülkede artık huzurlu yaşasınlar istiyoruz. O yüzden mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Sengel, oy kullanan tüm partililere, tüm gönüllü vatandaşlara ve sandık görevlilerine teşekkür etti.