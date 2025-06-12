Efkan Ala'dan Orta Doğu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bölgede yaşanan güncel gelişmelere ilişkin, " Orta Doğu'da mevcut gerilimin tırmandırılması ve sıcak bir çatışmaya evrilme riski, bölge ülkeleri başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına değildir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgesel sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yana tutumunu kararlılıkla sürdürmekte olduğunu belirtti.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da mevcut gerilimin tırmandırılması ve sıcak bir çatışmaya evrilme riski, bölge ülkeleri başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu çerçevede, tansiyonun düşürülmesine yönelik hızlı ve etkili adımların atılması elzemdir. Türkiye, bu doğrultuda atılacak her yapıcı girişime katkı sağlamaya hazırdır."