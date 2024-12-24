Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Tepki: 'CHP'nin Gerçekliği ve Zayıflığı Ortada' - Son Dakika
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Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Tepki: 'CHP'nin Gerçekliği ve Zayıflığı Ortada'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt vererek, CHP'nin halk desteğini kaybettiğini ve Özel'in gündemde kalma çabasını vurguladı. Ala, AK Parti'nin gerçekçi ve icraat odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti ve halkın kimin gerçekte güçlü olduğunu 22 yıldır bildiğini ifade etti.

24.12.2024 20:46
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Kimin halkın gönlünde, kimin yalnızca kürsüde olduğuna milletimiz zaten 22 yıldır karar veriyor." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sokağa çağırmanın siyaseti okuyamamaktan ve gerçeklikten kopmaktan öte bir anlam taşımadığını bildiren Ala, Özel'in bu tutumunun, partisinin içinde bulunduğu zayıflığı ve saha gerçeğinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Bu açıklamaların iki temel gerçeği gösterdiğini belirten Ala, "Birincisi, CHP içinde genel başkanlık koltuğunun sallandığı ve Özgür Özel'in bu tür çıkışlarla gündemde kalma çabasında olduğudur. İkincisi ise CHP'nin sahada halkın desteğini kaybetmekte olduğu ve bu nedenle siyasi söylemini sertleştirerek bir varlık mücadelesi verdiğidir." değerlendirmesinde bulundu. Ala, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetteki adresimiz bellidir. Sokak da, salon da, meydan da bizim. Lafla değil icraatla konuşalım. Kimin halkın gönlünde, kimin yalnızca kürsüde olduğuna milletimiz zaten 22 yıldır karar veriyor. Yakın zamanda Baas rejimi çökerken 'Esed ile görüşülmesi gerektiğini' savunacak kadar bölge gerçeklerinden kopuk bir yaklaşım sergilemişken, bugün Suriyelilerin ve ülkelerinin birlik ve bütünlüğü için çalışan ve uluslararası camiada takdirle izlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki liderliğini kavrayamayan Özgür Özel'in aslında kendi öngörüsüz siyasetinin artçı politik sarsıntılarını gizlemeye çalıştığını görüyoruz.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye'de insani değerler temelinde bir politika benimseyerek barış ve istikrar için somut adımlar atarken, Özel'in bu açıklamaları milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir. Milletimiz, kimin laf ürettiğini, kimin ise ülke ve bölgenin istikrarı ve güvenliği için çalıştığını çok iyi bilmektedir."

Kaynak: AA

Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Tepki: 'CHP'nin Gerçekliği ve Zayıflığı Ortada' - Son Dakika

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