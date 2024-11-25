Eflani'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

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Karabük'te kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.