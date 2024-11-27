Karla kaplı ilçedeki binaların çatılarında sarkıtlar oluştu
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.
Pazartesi ve Salı günü okulların tatil edildiği Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği ilçede, soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkisini gösteriyor.
Beyaz örtüyle kaplı ilçedeki binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Kar Yağışı Sonrası Çatılarda Sarkıtlar Oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?