Eflani\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ü. idaresindeki 28 AAJ 461 plakalı otomobil, Kutluören köyü Yerlikıran mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın, Y.Ü, H.Ü. ve İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.