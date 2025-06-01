Ege\'de Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek.

Konak Orduevi'nde düzenlenen toplantıda tatbikatla ilgili bilgi veren Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran, tatbikata Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıklarından arama kurtarma unsurlarının katılacağını söyledi.

Albay Şenduran, tatbikatın arama ve kurtarma teşkilatlarının eğitimlerini geliştirerek, komuta kontrol sistemlerini denemek ve arama kurtarma faaliyetleri konusunda oluşabilecek aksaklıkları tespit ederek bunları gidermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Tatbikatın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesi içinde ve Batı Anadolu'da, sivil ve asker unsurların katılımıyla yapılacağını kaydeden Şenduran, müşterek arama kurtarma harekatı ve tıbbi tahliye görevlerinin icra edileceğini anlattı.

Şenduran, şöyle devam etti:

"Tatbikatların hedefleri ise arama kurtarma koordinasyon merkezi ve deniz arama kurtarma koordinasyon merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma teşkilatı arasındaki koordinasyonu ve arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun en üst düzeye çıkarılması, Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesidir."

İki senaryoda icra edilecek

Şenduran, hava şartlarına göre Ege Denizi'nde İskiri ve İpsara adalarının arasında kalan alanda veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde yapılacağını ifade ederek, tatbikatın senaryoları hakkında bilgi verdi.

Yarın yapılacak ilk senaryoda Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesinde meydana gelen bir kaza sonucunda yanmakta ve batmakta olan, içinde düzensiz göçmenler bulunan ticari gemiye yönelik Türk arama kurtarma teşkilatı ve TSK arama kurtarma unsurları tarafından müşterek olarak arama kurtarma faaliyetleri icra edilecek. Senaryo kapsamında kurtarılan kazazedelerin en yakın sağlık tesisine tahliyeleri sağlanacak.

İlk safhaya Kara Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetlerinden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 Sahil Güvenlik Botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi ile Jandarma Genel Komutanlığından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri katılacak.

İkinci senaryo ise 3 Haziran'da, Menemen Dumanlı Dağı'nda icra edilecek. Bu safhada, senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikatı 11 ülkeden, 11 yabancı gözlemci takip edecek.

Öte yandan gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantısının ardından tatbikatta kullanılacak bazı ekipmanların yer aldığı sergi gezildi.