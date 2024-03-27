Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.