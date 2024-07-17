Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Ücretlerine Yapılan Zam Protesto Edildi - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Ücretlerine Yapılan Zam Protesto Edildi

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Ücretlerine Yapılan Zam Protesto Edildi

Ege Üniversitesi Öğrenci Dayanışması, Ege Üniversitesi'nin Öğrenci Köyü ücretlerine yapılan yüzde 300'ün üzerindeki zamı protesto etti. Öğrenciler, maddi olarak sömürülmekten ve yapılan fahiş zamlara karşı bir açıklama beklerken muhatap bulamamaktan şikayetçi olduklarını belirtti.

17.07.2024 16:37
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(İZMİR) – Ege Üniversitesi Öğrenci Dayanışması, Ege Üniversitesi'nin Öğrenci Köyü ücretlerine yüzde 300'ün üzerinde zam yapılmasına tepki gösterdi. Öğrenciler adına konuşan Fevzi Can Gümüş "Emeğimizle kazandığımız okullarımızda maddi olarak sömürülmekten, yapılan fahiş zamlar için bir açıklama beklerken karşımızda bir muhatap bulamamaktan bıktık. Bizler müşteri değil öğrenciyiz" dedi.

Ege Üniversitesi'nin Öğrenci Köyü fiyatlarına yapılan zam öğrencilerin tepkisini çekmişti. Yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı 2024-2025 öğretim yılı için aylık aidatlara yüzde 300'ün üzerinde zam yapıldı. Zamla birlikte 2023-2024 öğretim yılında iki kişilik oda aidatı aylık kişi başı bin 480 liradan 6 bin liraya; üç kişilik oda aidatı ise kişi başı bin 250 liradan 5 bin liraya çıkarılmıştı.

Öğrencilerin oluşturduğu Ege Üniversitesi Dayanışması, bugün Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde yapılan zammı protesto etti. Öğrenciler adına konuşan Fevzi Can Gümüş, öğrencilerin okumak ve çalışmak arasında seçim yapmaya zorlandığını, KYK burslarına yapılmayan zammın barınma haklarına yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Gümüş, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene aylık aidat ücreti bin 480 lira olan Öğrenci Köyü'nde, 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan zamma göre önümüzdeki yılın aidat ücreti 6 bin liraya yükseltildi. Yüzde 305'i aşan bu kabul edilemez zam oranı ve yüzlerce öğrenciyi mağdur bıraktı. Yurtta kalan öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için bugün son günü olmak üzere bir hafta içinde 10 bin 520 lira ödemek zorunda bırakıldı. Senelerdir Öğrenci Köyü'ne enflasyonun üzerinde oranlarda yapılan zam oranları, öğrencilerin karşılayamayacağı miktarlara ulaştı.

Resmi Gazete'de 09 Eylül 2022 tarihinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği madde 37 fıkra 2: Bu yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma hizmet ücreti alınır. Barınma hizmet ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri, hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir. Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka adı altında herhangi bir ücret talep edemez. Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma ücreti hizmetini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek İl Müdürlüğü'ne bildirir. Barınma hizmetine yapılacak zam oranı, bir önceki öğretim yılında İl Müdürlüğü'ne bildirilen ücrete, temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama yurtiçi ÜFE+TÜFE/2 oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan fazla olamaz.

"Eğitim hayatımızı sürdürmek gün geçtikçe daha da imkansızlaşıyor"

Zorluklarla kazandığımız üniversitelerimizde eğitim hayatımızı sürdürmek; yaşam pahalılığı, beslenme, güvenlik ve barınma sorunları yüzünden gün geçtikçe daha da imkansızlaşıyor. Her yıl birçok sıra arkadaşımızın maddi imkansızlıklardan dolayı okuduğu şehri terk etmek, okulu dondurmak veya bırakmak zorunda olduğunu, zor şartlarda çalışırken okuldan uzaklaşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Öğrenciler olarak gerçekliğimiz bu durumken bize yardımcı olma iddiasıyla kurulmuş bir okul yurdunun bizlerden bu miktarları istemesi; öğrencilerin umursanmadığının ve kardan başka bir amaç güdülmediğinin en büyük kanıtıdır.

"KYK burslarımıza yapılmayan zammın barınma hakkımıza yapılmasını kabul etmiyoruz"

Ekonomik sıkıntıların giderek yükseldiği şartlarda aileler çocuklarını okutabilmek için her imkanlarını zorlarken, öğrenciler geçinebilmek için okul ve işi bir arada idare etmeye çalışırken, yapılan bu zam, onlarca öğrencinin eğitim hakkını ellerinden almakla eşdeğerdir. KYK burslarımıza, maaşlarımıza yapılmayan zammın barınma hakkımıza yapılmasını kabul etmiyoruz. Emeğimizle kazandığımız okullarımızda maddi olarak sömürülmekten, yapılan fahiş zamlar için bir açıklama beklerken karşımızda bir muhatap bulamamaktan bıktık. Bizler müşteri değil öğrenciyiz. Ege Üniversitesi öğrencileri olarak bize yaşatılan bu mağduriyete geçit vermeyeceğiz. Zamların geri alınmasını, yönetmeliğe uygun bir orana düşürülmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Ücretlerine Yapılan Zam Protesto Edildi - Son Dakika

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