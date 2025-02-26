EGEKAF25 Manisa'da Başladı

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EGEKAF25 kapılarını Manisa'da açtı

Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olan Ege Kariyer Fuarı Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

Genç istihdamını destekleyen ve fırsat eşitliği sağlayan EGEKAF25'e bölgedeki 16 üniversitenin öğrencileri ile yüzlerce firma, kamu kurum ve kuruluşları katıldı

MANİSA - Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olan Ege Kariyer Fuarı Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Binlerce öğrenciyle firmaları buluşturan fuara iki günde 65 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

"İşimiz protein gücümüz sensin" mottosuyla, 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek, Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı EGEKAF25'in açılışı gerçekleştirildi. Genç istihdamının desteklenmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına gerçekleştirilen EGEKAF25 ilk gününde binlerce genci ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde 2019 yılından bu yana düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gerçekleşen Ege Kariyer Fuarı - EGEKAF25, bu yıl Manisa'da yapılıyor. 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Şehzadeler Yerleşkesi'nde ziyarete açılan fuara, 15'i paydaş üniversite toplam 16 üniversiteden 65 binin üzerinde öğrenci ve mezunun katılması bekleniyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış programında Celal Bayar Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından müzik bölümü tarafından mini bir konser verildi. Programda selamlama konuşması yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "33 yıllık geçmişe sahip Manisa Celal Bayar Üniversitesi 16 fakültesi, 15 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokulu, 1 yüksek lisans enstitüsü, 32 merkezi 4 bin 500'ün üzerindeki akademik ve idari personeli ve yaklaşık 48 bin öğrencisi ile Şehzadeler Şehri Manisa'nın tek üniversitesiyiz. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü alarak kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde, Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde, yeni çağın yeni mesleklerine hazır, istihdam odaklı, küresel rekabette güçlü, her alanda lider girişimciler yetiştirmek üzere bilgiyi toplumla birlikte üreten vizyonumuzla birlikte görevimize devam ediyoruz." diyerek, fuar alanı ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Manisa'nın böylesine önemli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için gururlandıklarını kaydeden Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, "Bu organizasyonun şehrimizin üniversitesinin bu işin odağında olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Esas olan çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini güven içinde hep beraber oluşturmak. Geleceğe güvenle bakmak aslında iyi bir eğitime tabi olmakla başlıyor. Milletimizin hislerine tercüman olan Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu hedefe güçlü birey ve güçlü toplumun inşası noktasında milli hedeflerin ortaya konması ve bu milli hedeflere aslında bireysel hedeflerde her birimize düşen görevi yerine getirmeliyiz." dedi.

"İşlerin iyiye gittiğini düşünüyoruz"

Açılış programında yaptığı konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Bu organizasyonu en büyük özelliklerinden bir tanesi bizim erken dönem kariyer ekosistemi dediğimiz 11 tane ayrı aracın çalıştığı bu sistemde en etkili doğrudan öğrencilere temas ettiğimiz, fiziksel olarak işverenlerle yani arz ile talebin bir araya geldiği etkin coğrafyanın en büyük organizasyonları olmasıdır. Biliyorsunuz Manisa'da çok özellikli bir ilimiz. Endüstriyel hayatın çok hızla geliştiği ve hatta dünya ölçeğinde dünyanın en büyük şirketlerinden yatırım talebinin doğduğu ve yakında bunlardan bir tanesi biliyorsunuz üretime de başlayacak. Dolayısıyla Türkiye geldiğimiz şu dönemde etrafımızda olan bütün siyasal ve sıcak olaylara rağmen, olumsuz olaylara rağmen, ekonomik büyümesini, istihdamını sürekli arttıran bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Bunun temel pek çok göstergesi var ama biz insan özelinde baktığımız zaman şunları çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şu anda Türkiye 81 ilinde ihracat yapan bir ülke haline gelmiştir. Bu gerçekten kalkınmanın bütün bölgelere, bütün illere yayıldığının en temel göstergelerinden bir tanesidir. Türkiye'nin tamamı yatırım alan iller haline geldi ve buraların hepsinde de insana ihtiyacımız var. Nitelikli insana ihtiyacımız var. Üretimimizi de ihracatımızı da sağlayan insanımız. İşlerin iyi gittiğini düşünüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü Türkiye sadece bir sektör ya da birkaç sektörde dünyaya ihracat yapabilen bir ülke değil. Dünyada az görünen bir örnektir Türkiye. Gelişirken, kalkınırken bütün sektörlerde ihracat yapabilme potansiyeline sahip bir ülke. Yani tarım ürünü de ihraç ediyor. Yüksek teknolojide ihraç ediyor. Makina da ihraç ediyor. Turizm de ihraç hizmet de ihraç ediyor. Yani bu dünyada çok az ülkeye nasip olabilir bir başarı hikayesidir ve çok önemli tekrar vurgulamak istiyorum. Etrafımızda olup biten pek çok olumsuzluğa rağmen hatta ülkemizde asrın felaketi yaşanmış olmasına rağmen bu kadar yüksek bir başarının sergilenmesi dünyaya örnek oluyor. Yaptığımız analizlerde üniversite kariyer merkezlerinin etkin çalıştığı illerde işsizlik azalıyor, sanayi üretimi artıyor, servis sektöründe istihdam artıyor, ihracat artıyor, firma sayısı artıyor ve en önemlisi işsizlik başvurusu azalıyor." dedi.

Sponsorlara plaket verildi

Yapılan konuşmaların ardından Fuarın ana sponsorları olan Manisa Valiliği adına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'a plaket takdim edildi. Ana sponsorların ardından diğer sponsorlara da plaket takdim edilmesinin ardından kesilen kurdele ile fuarın resmi açılışı yapılmış oldu. Açılışa katılan protokol üyeleri daha sonra firmalar tarafından açılan stantları gezerek hem stantlardan bilgi aldı hem de öğrencilerle birebir görüşme yaptı.

Manisa'da 2 gün sürecek Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 500'den fazla firmanın yer aldığı etkinliğe; Aydın Adnan Menderes, Balıkesir, Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Katip Çelebi, Kavram MYO, Tınaztepe, İzmir Yüksek Teknoloji Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale, Uşak ve Yaşar üniversiteleri paydaş olarak destek veriyor.

EGEKAF25 27 Şubat Perşembe akşamına kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehzadeler Kampüsünde devam edecek.