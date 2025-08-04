Eğirdir\'de Boş Arazide Yangın

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde boş arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Konyabucağı Mahallesi Çağlar Sokak'ta TOKİ evleri yanındaki boş arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Eğirdir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 araç sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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