Eğirdir Gölü\'nde Kaybolma Olayı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon (34) kayboldu.

Olay saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Altınkum Plajında meydana geldi. Deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u gözden kaybeden arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Dalgıçların da katıldığı Haroon'u arama çalışmaları göl içerisinde ve göl kenarlarında devam ediyor.