Eğitim Bir-Sen\'den İtiraz: Çöp Haracı İptal Edilsin

Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, belediyeler tarafından okullardan alınması planlanan katı atık bertaraf ücretine ilişkin açıklamada bulundu.

Eskişehir Öğretmenevi'nde açıklama yapan Akar, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri tarafından Eskişehir'deki kamu kurumlarına, okullara ve esnafa kesilen katı atık toplama bedellerinin kabul edilebilir sınırları aştığını kaydetti.

Eskişehir Öğretmenevi'ne 6 aylık dönem için kesilen 747 bin 161 liralık faturanın bu uygulamanın ulaştığı vahim tabloyu tek başına gözler önüne serdiğini ifade eden Akar, şunları belirtti:

"Belediyenin kestiği 1,5 milyon liralık bir 'çöp toplama bedeli' olsa olsa haraç olur. Bu uygulama ne vergidir, ne harçtır, ne katkı payıdır. Bu düpedüz kamu kurumlarına, okullara ve esnafa kesilen modern bir idari haraca dönüşmüştür. Aynı türden kurumlara ve işletmelere farklı farklı bedeller kesilmekte, belediyeye gidip itiraz edenlerin faturaları düşürülmekte, sessiz kalanların faturaları ise aynen tahakkuk ettirilmektedir. Ortada standart, şeffaflık ve hesap yoktur. Kazım Kurt ve Ahmet Ataç'ın bu çöp haraçları Deli Dumrul'un bile aklına gelmezdi. Bu faturaların hukuki dayanağı yoktur. Ödenmesi, bu keyfiyeti onaylamak anlamına gelir. Bu keyfi, fahiş ve adaletsiz uygulama derhal sona erdirilmelidir. Okullara ve esnafa kesilen tüm faturalar iptal edilmelidir. Belediyeler okullara yük olmak yerine, eğitime destek olmalıdır."

Akar, belediyelerin vatandaşı ve okulları gelir kapısı olarak görememesi gerektiğinin altını çizdi.