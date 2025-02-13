Eğitim-Bir-Sen'den Yer Değişikliği Eylemi

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Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi önünde eylem yaptı.

Üniversitelerde idari personel olarak çalışan Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Beşevler Yerleşkesi önünde toplandı.

Sendikanın Genel Sekreteri Talat Yavuz, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, toplu sözleşme kararları uygulanarak, Devlet Memurları Kanunu'na tabi üniversitelerdeki idari personele yer değişikliği hakkının verilmesini istediklerini söyledi.

İdari personelin yer değişikliğinin, mevcut kadrolarının bulunduğu üniversitenin izni ve geçmek istedikleri üniversitenin onayına bağlı olduğunu ifade eden Yavuz, bu izinlerin genellikle verilmediğini ve personelin mağdur edildiğini belirtti.

Üniversitelerde aynı ünvanda görev yapanlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesini isteyen Yavuz, harcama sorumluluğu taşıyan daire başkanlarının özlük haklarının, görev ve yetkileriyle orantılı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesi talebinde bulunan Yavuz, akademik personelin, maaşlarında diğer meslek gruplarıyla orantılı bir artış sağlanmayan nadir meslek grupları arasında yer aldığını belirterek, "Akademik personelin mali haklarında düzenleme yapılması elzemdir." dedi.