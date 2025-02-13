Eğitim-Bir-Sen'den Yer Değişikliği Talepleri

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Eğitim-Bir-Sen İzmir 2 No'lu Şube üyeleri, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için toplu sözleşme kararına uyulsun, verilen sözler tutulsun" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Sevgi Kocaoğlu, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin, toplu sözleşme hükümlerine dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmesi, bu düzenlemenin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulması gerektiğini söyledi.