Eğitim-Bir-Sen, Yer Değişikliği Hakkı İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Yer Değişikliği Hakkı İçin Eylem Yaptı

Eğitim-Bir-Sen, Yer Değişikliği Hakkı İçin Eylem Yaptı

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için Siirt'te toplandı.

13.02.2025 17:46
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Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle Siirt Üniversitesi önünde eylem yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilcisi Tuncer Kaçhan, sendika üyeleriyle toplu sözleşme kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kaçhan, açıklamasında, üniversite idari personelinin bir diğer üniversiteye yer değişikliği yapabilmesinin, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlı olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta. Üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği hakkı mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya, somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Sendika, Eğitim, Güncel, Siirt, Son Dakika

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