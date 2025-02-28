Eğitim-İş Mitingi İçin Yollar Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim-İş Mitingi İçin Yollar Kapalı

1 Mart'ta Tandoğan Meydanı'ndaki miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

28.02.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Eğitim-İş'in Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü kapsamında 1 Mart'ta yapacağı mitinge Başkent'te Tandoğan Meydanı evsahipliği yapacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mart günü yapılacak etkinlikten dolayı araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün soyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada yarın Ankara Anıt Caddesinde yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"01 Mart 2025 günü saat 12.00'de Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak 28.02.2025 günü saat 23.30'dan etkinlik sona erene kadar;

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Turgut Reis Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması halinde;

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Celal Bayar Bulvarı'ndan buraya bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Etkinlik, Ulaşım, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş Mitingi İçin Yollar Kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız
19:54 Yılmaz Tunç’tan Öcalan’ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi
17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
09:07 Okan Buruk’un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
08:59 Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu Sete koltuk değnekleriyle döndü Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu! Sete koltuk değnekleriyle döndü
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 21:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Mitingi İçin Yollar Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.