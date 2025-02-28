Eğitim-İş Mitingi İçin Yollar Kapalı

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(ANKARA)- Eğitim-İş'in Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü kapsamında 1 Mart'ta yapacağı mitinge Başkent'te Tandoğan Meydanı evsahipliği yapacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mart günü yapılacak etkinlikten dolayı araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün soyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada yarın Ankara Anıt Caddesinde yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"01 Mart 2025 günü saat 12.00'de Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak 28.02.2025 günü saat 23.30'dan etkinlik sona erene kadar;

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Turgut Reis Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması halinde;

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Celal Bayar Bulvarı'ndan buraya bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."