Eğitim Sen Üyelerine Ev Hapsi

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrısı sonrasında haklarında resen soruşturma başlattığı Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında iki hafta ev hapsi ve sonrasında haftada bir imza atmak üzere adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vererek, "bir günlük hizmet üretmeme" kararı alan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatmasının ardından Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ifade verdi.

Ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edilen Eğitim Sen'in tüm Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında iki hafta ev hapsi ve sonrasında haftada bir imza atmak üzere adli kontrol kararı verildi.