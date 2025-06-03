Eğitim Uçağı Tarlaya Aceli İniş Yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada zarar gören uçağın Ankara'dan gelecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ekibince inceleneceği, ardından parçalara ayrılıp tırla firmanın Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki hangarına götürüleceği öğrenildi.