Eğitim Yöneticisi Açığa Alındı

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Aksaray Valiliği, bir okulda öğrencilerini darbeden eğitim yöneticisinin açığa alındığını, gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir eğitim kurumunda, bazı öğrencilere uygulanan şiddet içerikli müessif hadise nedeniyle ilgili eğitim yöneticisinin derhal açığa alındığı vurgulandı.

Gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu tür üzücü olaylara asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.