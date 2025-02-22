Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor - Son Dakika
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Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliğe göre, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrenciler, bir sonraki yıl bir işletme ile sözleşme imzalamak koşuluyla okula devam edebilecek.

22.02.2025 01:20
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Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma düzenlemeleri hakkında değişiklikleri içeren 'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlandı.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KATILAMAYANLAR İÇİN RAPOR ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğe göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu hale getirildi. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri yeniden düzenlendi. İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı. Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak durumda olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALANLAR İÇİN YENİ ŞART

Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yeniden düzenlenmeyeceği, bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenleneceği belirtildi. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu öğrencilerin ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı. Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verileceği hükme bağlandı. Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması ve velilerle işbirliği yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması kararı alındı. Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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