Eğitimde 12 Yıl Tartışmaları Devam Ediyor

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 olarak uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitimde değişikliğe gidileceğine yönelik iddiaların anımsatılması üzerine yaptığı değerlendirmede, "12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili hem uluslararası raporlarda hem içerdeki politik tartışmalarda bazı sorunlu alanların ortaya çıktığı tartışılıyor, konuşuluyor. Bakanlık olarak biz bir hazırlık içerisinde değiliz. Sadece izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4+4+4 olarak uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitimde değişikliğe gidileceğine yönelik iddiaların anımsatılması üzerine şuıları kaydetti:

"Önce şunu söyleyeyim bir Milli Eğitim Bakanı olarak, eğitimle ilgili bu tartışmaların varlığından ben mutluyum. İyi şeyler, güzel, tartışılsın. Kamuoyunda bir beklenti, talep oluşursa bizde onunla ilgili çalışmaları yaparız. Başından beri açıklamamız bu. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerdeki politik tartışmalarda bazı sorunlu alanların ortaya çıktığı tartışılıyor konuşuluyor. Biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Dediğim gibi biz sadece izliyoruz. Bakanlıkta her bir genel müdürlüğümüz bünyesinde bir izleme ve değerlendirme başkanlığı var. Onlar hem kendi genel müdürlükleriyle ilgili politik alanlarını hem de kamuoyundaki bu tür tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlarda takip ediyorlar."

"Bizim açımızdan sorun yok"

"12 yıllık eğitimin bazı sorunları olduğunu siz de düşünüyor musunuz" sorusuna Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok. Ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Ama dediğim gibi bakanlık olarak biz bir hazırlık içerisinde değiliz. Sadece izliyoruz" yanıtını verdi.