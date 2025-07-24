Eğitimde Zihniyet Sorunu Vurgusu - Son Dakika
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Eğitimde Zihniyet Sorunu Vurgusu

24.07.2025 22:32
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Maarif Platformu, eğitimdeki dönüşümün önündeki en büyük engelin zihniyet sorunu olduğunu belirtti.

Maarif Platformunca, eğitimde ve diğer tüm alanlarda köklü ve yerli bir dönüşümün önündeki en büyük bariyerin yapısal sorundan ziyade bir zihniyet sorunu olduğu belirtilerek, "Bu zihniyet, değişimden korkan, yerli olanı küçümseyen, dış referansları tek geçer akçe sayan bir anlayışın adıdır." açıklamasında bulunuldu.

Platformun açıklamasında, son günlerde LGS üzerinden ortaya atılan bazı iddiaların -açıkça yalanlanan ve belgelerle çürütülen örnekler olmasına rağmen- başarıyı emeğiyle elde eden öğrencileri, onların fedakar ailelerini ve eğitim kurumlarını hedef alan organize bir linç kampanyasına dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu zihniyetin ülkenin menfaatine olan her adıma karşı adeta yapısal bir alerji geliştirdiği aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Togg'u montaj, İHA'yı hayal, SİHA'yı reklam sanan, yerli ve milli her değeri inkar eden bu anlayış için kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir ülke neredeyse bir tehdit senaryosudur. Eğitimde atılacak yapıcı ve yenilikçi adımlar da bu tehdidin bir parçası gibi görülmektedir. Maarif Modeline yönelik saldırıların asıl gerekçesi de budur. Kurdukları statükoya alternatif bir yapının oluşmasını istememeleri. Eğitimde olduğu gibi diğer tüm alanlarda da köklü ve yerli bir dönüşümün önündeki en büyük bariyer, aslında bir yapısal sorundan ziyade bir zihniyet sorunudur. Bu zihniyet, değişimden korkan, yerli olanı küçümseyen, dış referansları tek geçer akçe sayan bir anlayışın adıdır."

Açıklamada, LGS üzerinden birçok bilgi kirliliği ve dezenformasyon içinde yürütülen tartışmaların hayretle izlendiği belirtilerek, "Bu saldırıların temelinde, artık başarısı görünür hale gelen İmam Hatip Okullarının başarısının hazmedilememesi yatmaktadır. Özellikle Proje İmam Hatip Okullarının ortaokuldan liseye uzanan yapıları, üniversite kampüsü kalitesindeki fiziki imkanları, donanımlı öğretmen kadroları ve nitelikli öğrenci profili güçlü bir sinerjinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Platformun açıklamasında ayrıca şu değerlendirmeler yer aldı:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şahsında somutlaşan yoğun medya ve sosyal medya saldırıları, yüzeyde bireysel hedeflemeler gibi görünse de arka planda daha derin bir reform karşıtlığının ve zihinsel bir vesayet direncinin işaretlerini barındırmaktadır. Eleştirilerden öte, açık bir linç kampanyasına dönüşen bu süreç, aslında Türkiye'nin maarif alanında yerli ve milli bir dönüşüm yoluna girmesini hazmedemeyen çevrelerin topyekun bir karşı hamlesi olarak da okunabilir.

Uygulamaya konulan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', salt teknik bir müfredat güncellemesi değil, bir zihniyet değişiminin, bir medeniyet perspektifinin, bir kültür ve kimlik inşasının başlangıcıdır. Bu model, yıllardır eğitim sistemine dışarıdan empoze edilen, köklerinden koparılmış, evrensellik kisvesi altında dayatılan yabancılaşmış müfredat anlayışına karşı yerli bir alternatif geliştirme iddiasını taşımaktadır. Sistemli ve yoğun saldırıların asıl nedeninin, modelin teknik içeriğinden ziyade, temsil ettiği zihinsel dönüşüm olduğunu belirtmek gerekir."

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

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