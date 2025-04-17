Eğitimdeki Atamalara Tepki

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - "Proje okul" atamaları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi'nden başka bir okula tayin edilen coğrafya öğretmeni Hamdi Çalık, "Bugünkü uygulamalar ülkemizi Orta Doğu'nun yaşadığı iklime, Orta Asya'da, Afganistan'da yaşanan tarza doğru çeken, iten, gerileten bir bakış açısıdır" dedi. Çalık, atamalara karşı yapılan eylemlere ilişkin "Eninde sonunda bu sürecin durdurulması gerekir. Ben bunu karıncanın file karşı mücadelesi gibi görüyorum. Bu kocaman fili o karıncalar birleştiğinde dize getirebilecektir" dedi.

"Proje okul" atamaları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi'nde görev yapan 50 öğretmen kadro dışı bırakılarak görev yerleri değiştirilmişti. Atama kararına ilk tepki olarak öğrenciler okul bahçesinde oturma eylemi yaparken, veliler de karardan dönülmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

İzmir Atatürk Lisesi'nden başka bir okula ataması yapılan coğrafya öğretmeni Hamdi Çalık, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Çalık, şunları söyledi:

"Öğrencilerin okullarla bağı zayıfladı"

"Pedagojik bir karar, eğitime hizmet eden bir karar değil. Eğitim dışı kaygılarla alınmış bir karar. Çünkü öğrencilere zararı var. Eğitim öğretim yılının ortasında bütün Türkiye'de ve İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrencilerin huzurunu bozdu. Ne amaçla? Bakan her ne kadar 'kaliteyi yükseltmek zorundayız' dese bile kaliteyi yükselteceğine dair ortada ölçüye dayalı bir şey yok. Başöğretmen olarak atadıklarını görevden uzaklaştırdılar, başka okullara atadılar. Başöğretmen unvanı olmayanlar okulda kaldı. Doktorası olanlar başka okullara görevlendirildi. Bizim okulda var örneği. Herhangi bir yüksek lisans, doktora olmayan arkadaşlar okulda kaldı. Yani bu, nitelik artırma kaygısıyla değil. Nitelik artırma kaygısıyla olsaydı belli kriterler olurdu, o zaman hiç kimse buna itiraz etmezdi. Sınavlar yapılır, hizmet puanı esas alınır. Ama burada hizmet puanı esasına dayalı olmayan bir şekilde, tamamen kendi kadrolarını yerleştirmek amacıyla yapılan bir uygulama sonucunda öğretmenlerin motivasyonu bozuldu. Öğrencilerin okullarla bağı zayıfladı. Bu tür okullar geçmişle olan tarihsel bağlarını kaybetmiş oldular."

"Harekete geçmesinin temel sebebi kendi geleceklerinden duyduğu kaygıdır"

Atama kararlarının ardından İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrencilerin başlattığı eylemi de değerlendiren Çalık, "Çocukların harekete geçmesinin temel sebebi kendi geleceklerinden duyduğu kaygıdır esasında. Bu gidişin kendi geleceklerini karartacağını, kendilerine zarar vereceğini görüyorlar ve bu gidişi kendi güçleri oranında durdurmaya çalışıyorlar. Yani bu iyi niyetli olmayan uygulamaların, ideolojik amaçla eğitim alanını şekillendirme çalışmalarının, kendi bilimsel düşünme, kendini özgürce ifade etme, geleceğini inşa etme süreçlerine zarar vereceğini görüyorlar. Ona müdahale ediyorlar, ona isyan ediyorlar" dedi.

"Eninde sonunda bu sürecin durdurulması gerekir"

Atama sürecinin durdurulması gerektiğini kaydeden Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin böyle devam etmemesi gerekir. Bu süreç böyle devam ederse sadece İzmir Atatürk Lisesi için değil, okullarımız için değil, bütün Türkiye için, gençlerimizin geleceği için, ülkemizin geleceği için kötü günler olur. Bu sürecin durdurulması lazım. Ülkemizin de çağdaş uygarlık düzeyindeki ülkelerdeki bilimle, sanatla barışık insanlığın ulaştığı medeniyet düzeyine ulaşmayı hedefleyen bir yöne doğru yönelmesi lazım. Ama ne yazık ki bugünkü uygulamalar ülkemizi Orta Doğu'nun yaşadığı iklime, Orta Asya'da, Afganistan'da yaşanan tarza doğru çeken, iten, gerileten bir bakış açısıdır. İtaati, biati esas alan bir anlayış; özgürleştirmeyen, bireyi özgürleştirmeyen bir anlayış, çağdaş uygarlık düzeyinin yakalanmasına hizmet edemez. Ülkemiz için kötü olur eğer durduramazsak. O yüzden bunun eninde sonunda bu sürecin durdurulması gerekir."

"Bunu karıncanın file karşı mücadelesi gibi görüyorum"

Başlatılan kampanyanın karardan dönülmesinde etkili olacağını düşündüğünü belirten Çalık, "Ben bunu karıncanın file karşı mücadelesi gibi görüyorum. Bu kocaman fili o karıncalar birleştiğinde dize getirebilecektir. İmzalarımız da olmasa başka başka faaliyetlerle veliler, halkımız, gençlerimiz bu karanlığı mutlaka yenecekler diye düşünüyorum" diye konuştu.