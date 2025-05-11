Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her önemli anımızda yanımızda olan annelerimiz… İyi ki varsınız, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Havacılık Dairesi Başkanlığında görevli pilot komiserin helikopterden indiği sırada annesinin sürpriz ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.
Son Dakika › Güncel › EGM'den Anneler Günü Videosu - Son Dakika
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