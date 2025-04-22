EGM: Kimyasal Gaz Kullanılmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvının kesinlikle kullanılmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin 15 Nisan'da suç uydurma ve dezenformasyon ürünü iddialarla şikayette bulunduğu belirtildi.

Şikayete bahis iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu savunulan açıklamada, "Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teşkilatın envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmadığı, 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere Türkiye'de de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler olduğu anlatıldı.

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemlerinin de yasal mevzuatı çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır. Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikayetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir. Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur."