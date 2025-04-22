EGM: Kimyasal Gaz Kullanılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EGM: Kimyasal Gaz Kullanılmadı

EGM, toplumsal olaylarda kimyasal gaz kullanılmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

22.04.2025 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvının kesinlikle kullanılmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin 15 Nisan'da suç uydurma ve dezenformasyon ürünü iddialarla şikayette bulunduğu belirtildi.

Şikayete bahis iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu savunulan açıklamada, "Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teşkilatın envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmadığı, 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere Türkiye'de de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler olduğu anlatıldı.

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemlerinin de yasal mevzuatı çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır. Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikayetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir. Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Politika, Güvenlik, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM: Kimyasal Gaz Kullanılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:40 Xhaka’dan Galatasaray’a müjdeli haber Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
09:30 Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
09:16 Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya’ya kan vermek istedi Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:06:30. #7.13#
SON DAKİKA: EGM: Kimyasal Gaz Kullanılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement