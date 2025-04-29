Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni

BATMAN'da, para karşılığında ehliyet sınavına giren kişilere kurduğu düzenekle kopya veren, isteyenlere de SRC sınavına yerine başka birinin girmesini sağlayan H.A. isimli şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, H.A. isimli şüphelinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavına (E-Sınav) giren adaylara kopya düzeneği temin ettiği tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, H.A.'nın sınava girecek adaylarda cihazları gizlemek ve dikkat çekmelerini önlemek amacıyla koyu tonlarda cepli gömlek, tişört, iç çamaşırları ve ince yapıda içeriden cepli mont giymeleri için yönlendirdiği tespit edildi. Yaklaşık 10 bin lira karşılığında adaylara sınavdan başarılı olacakları vaadinde bulunan şüphelinin ayrıca 'joker aday' denilen yöntemle SRC sınavına yerine başka birinin girmesini sağladığı ve il dışında irtibat kurduğu adayların da Batman'a gelerek sınavlara girmelerini organize ettiği, böylece kopya çekmelerine imkan ve zemin sağladığı belirlendi. H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,