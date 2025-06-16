Ehliyetsiz Motosiklet Ceza Rekoru

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamada, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü ve ruhsat sahibi annesine toplam 37 bin 420 lira ceza kesildi.

Şükrüpaşa Caddesi'ndeki uygulamaya 15 ekip katıldı.

Ekiplerce 215 kişi ile 114 araç sorgulandı.

Denetim sırasında durdurulan bir motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 710 lira, motosikletin sahibi olan annesine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan aynı miktarda para cezası olmak üzere anne ve oğluna toplam 37 bin 420 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü, evde olan annesini telefonla arayıp durumu bildirdi.

Daha sonra motosiklet, sürücünün yakınlarına teslim edildi.