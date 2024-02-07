Ehliyetsiz sürücü takla atan otomobilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü takla atan otomobilde hayatını kaybetti

Ehliyetsiz sürücü takla atan otomobilde hayatını kaybetti

Isparta'da otomobilin takla atması sonucu ehliyetsiz sürücü Görkem Özdamar hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Bayram Ali Budak yaralandı. Kazada sürücünün ehliyetsiz olduğu ve emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

07.02.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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ISPARTA'da yoldan çıkıp, takla atan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Görkem Özdamar (17) hayatını kaybetti; yanındaki arkadaşı Bayram Ali Budak (19) yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Senirkent- Yalvaç kara yolunda meydana geldi. Görkem Özdamar, kullandığı 32 NC 666 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Özdamar'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan arkadaşı Bayram Ali Budak ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Jandarma, sürücü Özdamar'ın ehliyetinin olmadığını tespit etti. Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinin de 140'ta takılı kaldığı, sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Senirkent, Ali Budak, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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