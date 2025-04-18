Ehliyetsiz Sürücü, Ortaokul Öğrencisini Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyetsiz Sürücü, Ortaokul Öğrencisini Öldürdü

Konya'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı Kemal Taha Keskin hayatını kaybetti, cenazesi uğurlandı.

18.04.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Kemal Taha Keskin (13) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Keskin'in yazılımcı olmak istediği belirtildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz M.K.'nin kullandığı 42 AZY 760 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Karatay Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencileri, Kemal Taha Keskin ve sınıf arkadaşı Faik Özgün'e (13) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada öğrenciler yola savruldu, çantalarındaki ders kitapları etrafa saçıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K., kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği çocuklardan Kemal Taha Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Faik Özgün ise Konya Şehir Hastanesi'ne götürerek, tedaviye aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kemal Taha Keskin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Kemal Taha Keskin'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü M.K., bir süre sonra babası tarafından Köprübaşı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

OKULDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazada yaşamını yitiren Kemal Taha Keskin'in, yazılımcı olmak istediği ve Galatasaray taraftarı olduğu öğrenildi. Okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için oratoryo hazırlık çalışmalarına katıldığı, ardından da arkadaşıyla birlikte evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Keskin'in annesi ve babasına da kazadan 1 gün önce 'Ben ölürsem üzülür müsünüz?' diye sorduğu öğrenildi.

'SENİ MÜHENDİS YAPACAKTIM'

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kemal Taha'nın cenazesi, Sancak Camisi önüne getirildi. Cenazeye Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, okul yönetici ve öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve yakınları katıldı. Güçlükte ayakta durabilen baba Adem Keskin, "Ben seni mühendis yapacaktım yollardan mı toplayacaktım" diyerek gözyaşı döktü. Adem Keskin, tabutun başına gelip baş sağlığı dileyen oğlunun öğretmenlerine ise "Hocam sarı kafamı, benden aldılar. Ciğerlerimi dağladılar" dedi.

OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Daha sonra oğlunun tabutuna bakan Adem Keskin, "Bak yavrum ne kadar çok seviliyorsun. Herkes burada. Ne kadar çok adam geldi. Ben ölsem bu kadar adam gelir miydi?" diyerek ağladı.Adem Keskin, kılınan cenaze namazından ardından oğlunun tabutunu önde omuzlarına alıp taşıdı. Kemal Taha'nın cenazesi Yediler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan Faik Özgün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

3-sayfa, Eğitim, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü, Ortaokul Öğrencisini Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:30:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü, Ortaokul Öğrencisini Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement