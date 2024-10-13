Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kullandığı araçla lise öğrencisine çarpıp ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da ehliyetsiz sürücü lise öğrencisini ağır yaraladı" haberine konu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Z.N.S'ye çarpan aracın sürücüsü E.Ş'nin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
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